Nyt nordjysk cykelhold drømmer om DM-metal

CYKLING:I flere år har der været kræfter, som har ønsket at skabe et nordjyske cykelhold, der kan begå sig på den nationale scene. Den ambition fik for alvor luft under vingerne inden denne sæson, da Team Sparekassen Vendsyssel Aalborg så dagens lys.

Det nyfødte nordjyske DCU-hold får en lille barselsgave i form af et DM i holdløb på hjemmelig asfalt i Aalborgs gader. På en 13,7 kilometer lang rundstrækning skal Danmarks bedste hold kåres.

DM-løbet køres fredag aften, og det er med store dele af den danske cykelelite til start. De bedste danske rytere er imidlertid ikke med, men der er stadig flere dygtige hold til start.

Blandt favoritterne er de to danske kontinentalhold Team ColoQuick og BHS PL Beton Bornholm, der blandt andet har den tidligere danske mester i enkeltstart Martin Toft med på holdet. Team Riwal står ikke på startlisten, og de danske ryttere hos norske Team Uno X kan ikke deltage, så det er holdene fra Skive og Bornholm, der indtager favoritrollerne.

I næste lag finder man de danske DCU-hold. Blandt andet den eneste lokale deltager Team Sparekassen Vendsyssel Aalborg.

- Vi har fået et par skader, så vi kan ikke stille i stærkeste udgave, men hvis vi havde gjort det, så ville jeg mene, at vi havde rigtig fine muligheder for at snuppe en bronzemedalje. Nu er det lidt mere tvivlsomt, men vi går efter en medalje, siger Mads Hardahl, sportsdirektør på det nye nordjyske cykelhold.

Team Sparekassen Vendsyssel har trænet lidt på ruten, men det er ikke helt optimalt, da vejene normalt er fyldt med biler, så selve vifteformationen er svær at træne.

- Vi har haft tre træningssamlinger med fokus på DM-ruten, der er teknisk krævende. Det er måske en lille fordel, at vi kender ruten rigtig godt, men omvendt kan de andre hold også nå at gennemkøre ruten inden løbet, så det er jeg lidt usikker på, siger Mads Hardahl.

Herrernes DM-løb får første hold på startrampen klokken 19.15.