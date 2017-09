Nyt overskud hos Aalborg Håndbold

HÅNDBOLD: På banen sikrede Aalborg Håndbold sig i sidste sæson det danske mesterskab, og også udenfor var der succes.

For syvende gang i træk kan aalborgenserne således fremvise et økonomisk overskud. Denne gang på 227.000 kroner før skat.

- At være den mest vindende klub i dansk herrehåndbold igennem de seneste ti år er et cadeau til alle vores trofaste ca. 250 samarbejdspartnere og mange fans. Igen i sidste sæson kunne vi fylde Jutlander Bank Arena med næsten 4000 tilskuere i snit til vores kampe - det vidner om en helt unik opbakning og lover godt for fremtiden, siger Eigild B. Christensen, bestyrelsesformand i Aalborg Håndbold, i en pressemeddelelse.

Bestyrelsesformanden slår samtidig fast, at man i det kommende regnskabsår forventer et nyt overskud.