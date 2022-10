Nyt overskud i Mors-Thy Håndbold

HÅNDBOLD:For femte år i træk er der sorte tal på bundlinjen i Mors-Thy Håndbold.

På en generalforsamling mandag kunne bestyrelsesformand Kurt Sonne Thomsen præsentere et overskud på 210.000 for det netop overståede regnskabsår.

Det er en forbedring på godt 20.000 kroner i forhold til året før, og Mors-Thy Håndbold kalder resultatet tilfredstillende.

- Et overskud, der er skabt efter endnu et år, hvor klubben har oplevet en fantastisk opbakning fra sponsorer, erhvervsklub, publikum, frivillige og andre interessenter. En opbakning, der vidner om den meget fine og stærke forankring i lokalsamfundet.

- Denne støtte er også medvirkende til iværksættelse af de tiltag, der fremadrettet skal sikre den fortsatte udvikling af klubben og derved skabe fundament for fortsat ligahåndbold i det nordvestjyske. Tiltag der blandt andet omfatter styrkelse af både organisationen samt spillertruppen.

- På det sportslige område har det ligeledes være en meget fin sæson, hvor alle de opsatte mål blev opfyldt. Trods en lidt udfordrende start på sæsonen med en lang række skader blev pladsen i slutspillet opnået efter en placering som nummer syv i grundspillet. Semifinalen glippede dog trods to sejre i slutspillet samt yderligere jævnbyrdige kampe. For andet år i træk kvalificerede Mors-Thy Håndbold sig til Santander Finalfour, hvor det desværre blev til to nederlag og derved en samlet fjerdeplads.

- Efter pokaltriumfen i sæsonen 2021/2022 var deltagelse i Europa Cup sikret. Vi trak GOG, som var for stærke, og vi røg ud af turneringen. Sportsligt træls, men godt for økonomien, da Mors-Thy Håndbold derved undgik de store rejseudgifter, lyder konklusionen på Mors-Thy Håndbolds hjemmeside.»