Nyt remis for AaB

FODBOLD: For tredje udekamp i Alka Superligaen i træk spillede AaB 0-0, da søndagens opgør i Brøndby endte i en nulløsning.

AaB var i overtal i kampens sidste 10 minutter, men det var ikke nok til, at AaB kunne følge op på mandagens 2-1-sejr over Silkeborg.

AaB fik kampens første store mulighed efter 13 minutters spil, da Filip Lesniak sendte Jannik Pohl af sted i dybden. Angriberen fik ikke afsluttet, men lagde i stedet bolden til rette for Edison Flores, der måtte se sit forsøg blive blokeret tæt under mål.

Brøndby havde bolden mest i første halvleg, men havde svært ved at spille sig igennem AaB-forsvaret, og derfor var gæsternes målmand Jacob Rinne ikke specielt travlt beskæftiget i de første 45 minutter.

Jan Kliment havde et nærgående forsøg midtvejs i første halvleg, men den afslutning havde AaB’s svenske målmand ikke noget problem med at vifte ud til hjørnespark.

I stedet burde AaB have taget føringen i første halvlegs sidste minut. Jannik Pohls gode indlæg fra højre side fandt angrebsmakkeren Pavol Safranko fri midt for mål, men slovakkens afslutning blev studset så hårdt i jorden, at den gik over Brøndby-målet.

Fra anden halvlegs start var AaB også mest nærgående. Først sendte Edison Flores et langskud lige over mål, og på det efterfølgende hjørnespark sendte Jores Okore en udmærket hovedstødsmulighed forbi mål.

10 minutter inde i anden halvleg var det til gengæld Brøndbys tur til at få en stor mulighed efter en fejl af AaB-målmand Jacob Rinne. Svenskeren kom på mellemhånd efter et indlæg fra Kasper Fisker, men Hany Mukhtar fik ikke ram på bolden, og så slap gæsterne med skrækken.

Et par minutter senere ville AaB gerne have haft en Brøndby-spiller vist ud, da Paulus Arajuuri tog bolden med hånden, men gæsterne appellerede forgæves for, at finnen skulle have sit andet gule kort.

11 minutter før tid fik AaB dog alligevel sin vilje, da Paulus Arajuuri nedlagde Jannik Pohl, og det var mere, end hvad dommer Michael Johansen ville tolerere, og så blev den finske forsvarsspiller alligevel sendt tidligt i bad.

Trods undertallet var Brøndby alligevel lige ved at bringe sig foran to minutter senere, men i sidste øjeblik fik AaB-forsvaret blokeret Teemu Puukis afslutning.

I kampens overtid fik indskiftede Jakub Sylvestr en fin hovedstødschance, men slovakkens afslutning sad lige på Frederik Rønnow, og så endte endnu en AaB-udekamp i en nulløsning.