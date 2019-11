Nyt shutout af White Hawks

ISHOCKEY:Frederikshavn White Hawks generobrede andenpladsen i Metal Ligaen torsdag aften, da holdet sejrede stensikkert med hele 4-0 på udebane mod Esbjerg Energy.Holdet viste enorm skarphed i begge ender af banen ved at score på hver sjette skud, ligesom holdet sikrede det fjerde clean sheet i sæsonen.

Frederikshavn tog føringen i anden periode, efter begge mandskaber var gået målløse igennem de første 20 minutter. Christian Mieritz scorede til 1-0 efter godt 28 minutters spil.

Kort inde i anden periode blev det 2-0 ved Dane Fox, og i slutningen af kampen knækkede hjemmeholdet helt sammen, og det tillod Mathias Mølgaard og Alexander Bumagin at lukke kampen totalt.

Sejren betyder, at Frederikshavn igen rykker forbi Rungsted og op på andenpladsen i Metal Ligaen, hvor der dog stadig er et stort hul op til lokalrivalerne fra Aalborg på førstepladsen. Efter en længere periode med dårlige resultater lader det dog til, at høgene er ved at komme i gear igen.

Næste kamp er på tirsdag på hjemmebane imod SønderjyskE.