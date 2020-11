Nyt stort nederlag til VFF: Vi kan kun vende det på træningsbanen

FODBOLD:Vendsyssel FF lukker for mange mål ind i denne sæson, og det var tilfældet igen søndag eftermiddag, hvor holdet tabte stort p udebane til Silkeborg.

Trods et hjemmehold, der var ramt af corona og var uden hele syv spillere og træner Kent Nielsen, så fik Vendsyssel reelt ikke et ben til jorden - med undtagelse af en periode i anden halvleg, hvor holdet var tæt på på tre hjørnespark efter hinanden.

I de perioder, hvor vi går det godt, mangler vi noget dygtighed. Det havde givet en mulighed, hvis vi havde reduceret der. Men det lyder også skørt at sige, når vi har tabt med 4-1. Men det kunne måske have givet et andet kampbillede, siger træner Lasse Stensgaard.

- Men frem for alt kommer de for nemt igennem os. Dels scorer de fire mål og dels har de jo også nogle gigantiske chancer derudover. Og der er flere situationer, hvor man sidder og tænker, at der er helt styr på det, men lige pludselig er vi bare totalt åbne. Det er sket for ofte i denne sæson, siger han.

Kampfakta: Mål: 1-0 Emil Holten (15. minut), 2-0 Magnus Mattsson (51. minut), 3-0 Magnus Mattsson (60. minut), 3-1 Ali Messaoud (75. minut), 4-1 Emil Holten (85. minut) Advarsler: Mads Kaalund, Silkeborg (13. minut), Zander Hyltoft, Vendsyssel (35. minut), Muhammed Cham-Saracevic, Vendsyssel (60. minut), Mikkel Agger, Vendsyssel (84. minut), Gregory Berthier, Vendsyssel (88. minut) Tilskuere: Opstilling Vendsyssel (4-4-2): Kevin Ray Mendoza - Søren Henriksen, Jakob Hjorth, Andreas Kaltoft, Henri Järvelaid - Muhammed Cham-Saracevic (Jelle van der Heyden, 64. minut), Mikkel Wohlgemuth (Gregory Berthier, 64. minut), Zander Hyltoft, Ali Messaoud - Easton Ongaro (Tobias Christensen, 72. minut), Mikkel Agger

Vendsyssel har dermed kun fået otte point i de 10 første kampe. De har kun scoret ni mål, mens der er gået 21 ind.

- Tryllestøv tror jeg ikke på, for det her kan kun flyttes ude på banen. Men det er da pisseirriterende, siger Lasse Stensgaard.

Næste uge gælder et en hjemmekamp mod Esbjerg.