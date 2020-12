Nytårsbraget udeblev i Vendsyssel Håndbold

HÅNDBOLD:Der kom intet nytårsbrag fra Vendsyssel Håndbold, da de onsdag aften genoptog spillet i Bambusa Kvindeligaen efter to måneders pause.

Hjemme i Drix Arena i Syvsten førte vendelboerne ellers 13-11 ved pausen mod Ajax, men det var de københavnske gæster, der til slut vandt 30-24.

Resultatet betyder, at Vendsyssel fortsat er sidst i ligaen med sølle ét point for 12 kampe. De har fem point op til Horsens over nedrykningsstregen - men har dog også to kampe i baghånden.

Vendsyssel, der måtte stille op uden topscorer Pernille Brandenborg og Mette Brandt, fik en forfærdelig start på kampen, hvor de stressede i angrebet og sjældent nåede på plads i forsvaret. Resultatet kunne ses på måltavlen, hvor der efter godt 10 minutter stod 2-7 i gæsternes favør.

En timeout fra cheftræner Thomas Kjær fik dog sat en prop i. Både tålmodigheden og kvaliteten i angrebsspillet steg, og uden de samme kontramuligheder fik Ajax store problemer med at komme igennem og passere en velspillende Elin Thorsteinsdottir i Vendsyssels mål.

Fem minutter før pausen var hjemmeholdet tilbage på omgangshøjde ved 10-10, men der stoppede det ikke. På blandt andet to sikre straffekastscoringer fra Christina Pedersen kunne Vendsyssel gå til pausen foran 13-11.

Ajax startede dog anden halvleg med tre hurtige scoringer og kom atter i front med et enkelt mål - 14-13. Og da angrebsspillet slet ikke fungerede for Vendsyssel, gav de en stribe kontrachancer væk, så Ajax 11 minutter efter pausen kunne øge til 20-15.

Vendsyssel gjorde et nyt comeback-forsøg med en stribe fine scoringer, men tættere på end Ida Andersens reducering til 19-21 kom de ikke. For mange bolde blev smidt væk, og det blev ikke bedre, da de forsøgte sig i syv mod seks-spillet, for det gav blot Ajax en række scorer i tomt net.

Mette Bejder blev topscorer for Vendsyssel med seks mål i onsdagens kamp, mens Henriette Hansen blev noteret for fem scoringer.

Vendelboerne skal i kamp igen søndag 3. januar, hvor turen går til Odense for at møde et af topholdene.