Nytårsknald udeblev: Klart nederlag til EH Aalborg

HÅNDBOLD: Da EH Aalborg 2. september i fjor var på besøg i Nykøbing Falster endte det med et ydmygende nederlag på 13-34. Helt så galt gik det ikke set gennem nordjyske briller, da de to hold onsdag atter tørnede sammen i HTH Ligaen. Denne gang i EH Aalborgs hule i Nørresundby.

Men gæsterne var stadig det markant stærkeste hold og løb med en sejr på 28-21.

Hjemmeholdet lagde ellers forrygende fra land ført an af playmaker Laura Damgaard og en tungt skydende Julie Jensen, og efter 10 minutters hvirvelvindshåndbold var hjemmeholdet foran med 6-3.

Det lignede tegningen til noget stort, men sandheden var snarere, at gæsterne lige skulle have løbet rejsetrætheden ud af sportsskoene. Efterhånden fik Kristina “Mulle” Kristiansen og co. fat i forsvaret, og i den anden ende af banen havde EH Aalborg-keeper Emma Friberg det svært.

Gæsterne fandt vejd til nettet uden de store problemer og var 20 minutter inde i opgøret pludselig foran med 11-8, og ved pausen var stillingen 14-11 til gæsterne.

Ethvert nordjysk håb om point blev dræbt tidligt i anden halvleg, hvor hurtigt udbyggede til 19-12.

Nederlaget betyder, at EH Aalborg bliver hængende på ligaens sidsteplads.