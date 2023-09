Nytilkommen Klitten afgørende i Hobro-triumf

Hobro IK fik en flyvende start på NordicBet Ligaen, men har i de seneste runder fået kontakt med jorden efter nedelag til AaB og Sønderjyske.

Himmerlændingene var søndag rejst til Sjælland med det formål at få genaktiveret sejrskontoen i en udekamp mod Helsingør, som på det seneste har løbet ind i et par gevaldige øretæver.

Det blev ikke til en øretæve mod Hobro, men nordjyderne vandt alligevel gangske komfortabelt med 3-1, efter storspil fra den nytilkomne og tidligere AaB-spiller Lukas Klitten

Lukas Klitten, der skiftede til Hobro på transfervinduets sidste dag, skulle ikke bruge mange minutter i Hobro-trøjen, før han viste sig at være en fuldgod erstatning for Frederik Elkjær.

Lukas Klitten gled forbi to modstandere i Helsingørs felt, men Mikkel Knudsen fik akkurat hægtet benet på den 23-årige venstre back. Mads Freundlich fik æren af at tage sig at straffesparket, som han stensikkert bankede i nettet til 1-0 efter otte minutter.

Hjemmeholdet fik stille og roligt mere kontrol på bolden, som halvlegen skred frem, men Hobro-spillerne stod godt i kæderne og tillod ikke sjællænderne at nærme sig Jonathan Fischers mål.

Godt en halv time inde i opgøret var Lukas Klitten endnu engang på spil. Backen smækkede et indlæg ind i fødderne på den fysisk stærke angriber Muamer Brajanac, som bare satte en fod på kuglen og sendte nordjyderne foran med 2-0.

FC Helsingør - Hobro IK 1-3 (0-2) Fodbold, NordicBet Ligaen

Mål: 0-1 Mads Freundlich (straffe, 9. minut), 0-2 Muamer Brajanac (36. minut), 0-3 Muamer Brajanac (48. minut), 1-3 Rasmus Linden (82. minut)

Advarsler: Mathias Kristensen (Hobro, 36. minut)

Hobros hold (3-5-2): Jonathan Fischer - Emil Søgaard, Soumailia Outtara (Jesper Bøge, 17. minut), Frederik Dietz - Oliver klitten, Mads Freundlich, Villads Rasmussen (Oliver Overgaard, 57. minut), Mathias Kristensen (Christian Hørby, 57. minut), Lukas Klitten (Marius Jacobsen, 73. minut) - Laurs Skjellerup (Moubarack Compaore, 57. minut), Muamer Brajanac VIS MERE

Kort inde i anden halvleg slukkede Hobro håbet for værterne, da Muamer Brajanac fik moslet sig igennem. Først med en afslutning på stolpen, men returen fik Hobro-topscoreren taget ned med brystet og halvflugtet over i den modsatte side.

Der kom alligevel lidt spænding til sidst i kampen, da Rasmus Linde med små 10 minutter igen efter lidt klumpspil kunne sparke bolden ind bag Jonathan Fischer. Helsingør formåede dog ikke at true Hobro yderligere, og derfor kunne de gulklædte rejse fra Sjælland med tre velfortjente point.

Sejren betyder, at Hobro har spillet sig op på en nuværende fjerdeplads. I næste runde venter Kolding på hjemmebane.