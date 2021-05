OB havde læst godt på AaB-lektien

FODBOLD:Det blev aldrig den samme sprudlende omgang fodbold mod OB, som AaB præsterede i den forrige kamp mod Lyngby. Det var der mange forklaringer på, men Kristoffer Pallesen skar ind til benet, da han skulle komme med sin analyse.

- OB havde læst os godt. Det så ud som om de havde set Lyngby-kampen, hvor vi bare broderede os op gennem midten. OB lukkede midten rigtig fint. Det betød ikke, at vi ikke havde plads, for der var plads. Vi var bare ikke gode nok til at udnytte den, siger Kristoffer Pallesen.

AaB-spillerne var ifølge den rutinerede back lidt for lang tid om at indstille sig på de svære arbejdsbetingelser.

- Vi prøvede lidt at kopiere opsætningen fra Lyngby-kampen, men vi var for langsomme til at omstille os til, at det var et andet kampbillede denne gang, siger forsvarsspilleren.

Det var særligt svært ved at håndtere den uro, som Simon Okosun og Aron Thrandarson skabte via lange bolde.

- OB havde to store tårne, som de spillede flittigt op på. Det var i sig selv ikke farligt at tabe den første duel. Problemet var det, der skete bagefter. De var bedre til samle boldene op, end vi var, siger Kristoffer Pallesen.

Han havde som alle andre i AaB-lejren også forsøgt at gøre sig klogere på Tim Pricas annullerede scoring. Det var dog ikke for alvor lykkes at finde ud af, hvilket ben han skulle stå på i forhold til den kampafgørende situation.

- Jeg så den på storskærm, og jeg synes, at det var meget, meget tæt. Jeg håber godt nok, at de har fået sat de streger rigtigt, siger backen.