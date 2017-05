OB-spiller overvejede karrierestop efter hadbeskeder

Efter kampe modtog OB’s Frederik Tingager så hadfyldte beskeder, at han mistede lysten til at spille fodbold.

Frederik Tingager modtog trusler i sin indbakke efter mindre gode præstationer på banen. Det fik ham til at overveje et karrierestop. Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix

ODENSE: Forsvarsspilleren Frederik Tingager har været fast inventar på OB’s hold i hele 2017 - bortset fra en karantænedag - men før hans succesfulde forår overvejede han, om han fortsat skulle spille på højeste niveau.

I efteråret modtog han så voldsomme beskeder - nogle af dem opfattede han som trusler - på sin private Facebook-profil, at det begyndte at påvirke nattesøvnen og lysten til at spille fodbold. Det siger han til DR.

Det var særligt efter kampe mod henholdsvis AaB og FC København, at beskederne blev grimme og handlede om "død og ulykke."

- Dem, der skrev til mig, kom ind hovedet på mig, så jeg mistede fuldstændig lysten til at spille. Jeg har så mange gange sagt til min familie: "Ved I hvad, jeg gider ikke mere. Jeg stopper," siger han til DR.

En person skrev blandt andet en truende besked med ordlyden: "pas på, der ikke sker noget med dig, så du aldrig spiller igen.."

- Det var flere uger, hvor jeg hang med næbet. Jeg lå oppe på mit værelse med gardinerne trukket ned og tænkte det værste. Jeg mistede selvtilliden og troen på at spille fodbold, siger Tingager.

Han erkender, at han ventede for længe med at få hjælp udefra. Det vendte for ham, da han opsøgte en sportspsykolog.

Den 24-årige forsvarsspiller deler historien med offentligheden i håb om, at andre i en lignende situation ikke skal vente med at opsøge hjælp.

/ritzau/