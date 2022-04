Direktør har været med til at forvandle Odense Bulldogs før semifinalemøde med sin gamle klub

ISHOCKEY:Odense Bulldogs har i flere sæsoner været slagtekvæg i dansk ishockey, men med den tidligere Aalborg-direktør Ole Nielsen i spidsen har den fynske klub på rekordtid forvandlet sig til en dark horse i mesterskabskampen.

SønderjyskE, der blev nummer to i grundspillet, mærkede de fynske forårsfornemmelser på den hårde måde, da de i kvartfinaleserien blev nedkæmpet over syv udmarvende kampe.

Ole Nielsen indrømmer gerne, at han ikke havde turde håbe på så stejl en opgangskurve, da han for 15 måneder siden overtog nøglerne til den fynske hundehus.

- Både sportsligt og økonomisk var klubben helt i bund, da jeg startede som direktør. Noget af det, der overraskede mig mest, var, den fysiske forfatning, spillertruppen var i. Det er heldigvis noget, der kan laves om på, og det er virkelig også et punkt, hvor der er sket en dramatisk forbedring, fortæller Odense-direktøren.

Ehlers og import-kvalitet

Den udvikling personaliseres af den tidligere Aalborg-forward Sebastian Ehlers, der i sidste sæson blot blev noteret for én scoring. I år er han klubbens topscorer.

- Han er blot én af mange spillere, der har bygget på fysikken og virkelig har løftet sig. Samtidig har vi hentet nogle import-spillere, der har gjort en forskel. Når vi kun blev nummer syv i grundspillet, så skyldes det, at vi har haft en alenlang skadesliste det meste af sæsonen.

Odense Bulldogs bider fra sig i slutspillet, men de har stadig tabt de seneste 12 indbyrdes kampe mod Aalborg Pirates. Arkivfoto: Martin Damgård

I slutspillet har Odense dog nærmest sig et fuldt holdkort, og det har gjort en synlig forskel på isen.

- Da jeg kom til, lavede vi en målsætning, der hed, at vi skulle nå en semifinale i løbet af tre sæsoner. Det mål har vi nået allerede i den første sæson, fortæller en begejstret Ole Nielsen.

Tilskuermæssigt har Odense også oplevet en stor fremgang, så de for første gang i mange år har rundet 3000 tilskuere på lægterne. Opbakningen har hjulpet klubben med at komme økonomisk på fode igen, så sponsorerne ikke blot smider penge i et hul, men rent faktisk bidrager til udvikling.

Stadig langt efter Pirates

- Økonomisk ligger vi dog stadig meget langt efter Aalborg Pirates, så der er ingen tvivl om, at de er kæmpe favoritter i den semifinaleserie, der nu venter. De har på papiret bedre spillere og en meget bredere trup, men vi har med sejren over SønderjyskE vist, at vi kan slå alle. Aalborg er faktisk det eneste hold, vi endnu har til gode at besejre i sæsonen, siger Ole Nielsen.

Odense spillede så sent som i fredags den afgørende kamp mod SønderjyskE, mens Aalborg-spillerne har været kampfrie, siden de 18. marts lukkede kvartfinaleserien mod Herlev i fire opgør.

Indbyrdes møder Aalborg Pirates har vundet de seneste 12 indbyrdes møder i Metal Ligaen.

I denne sæson er det gået således:

3/9-2021: Aalborg - Odense 5-2

16/10-2021: Odense - Aalborg 5-8

4/11-2021: Odense - Aalborg 3-6

2/2-2021: Aalborg Pirates - Odense 5-1

8/3-2022: Odense - Aalborg Pirates 2-4 VIS MERE

- Den kamp syv i Vojens i fredags trak tænder ud os hos, så selvom spillerne langt fra er mætte, så er der et fysisk aspekt, som kan komme til at spille ind i forhold til tirsdagens kamp. Aalborg kommer jo med friske ben og energi. Men heldigvis bliver serien ikke afgjort i den første kamp, og vi glæder os til at prøve at udfordre en af de helt store klubber i dansk ishockey, lyder det fra Ole Nielsen.

Tilskuermæssigt må Odense dog klare sig uden den sædvanlige opbakning, når det tirsdag 17.30 går løs i Sparekassen Danmark Isarena.

- Det tidlige kamptidspunkt gør det umuligt for de fleste af vores fans at nå frem. Det synes jeg er lidt håbløst, og kamptidspunkterne er noget, vi klubber er nødt til at kigge på frem mod næste sæson, varsler Odense-direktøren.