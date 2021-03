Øretæve og forløsende sejr: Sådan fordeles de nordjyske kvindeligahold i slutspillet

FODBOLD:Den allersidste runde af denne sæsons grundspil i Gjensidige Kvindeligaen blev lørdag afviklet. Dermed står det klart, hvordan de nordjyske hold er stillet i slutspillet.

Fortuna Hjørring og FC Thy-Thisted Q tjekker ind i mesterskabsspillet, mens AaB uden nogen grundspilssejre altså har været dømt en tur i kvalifikationsspil i et stykke tid.

Således gik det de nordjyske hold i sidste runde:

Fortuna Hjørring kunne i grundspillets sidste opgør overhale de evige rivaler fra Brøndby IF og indtage andenpladsen. Førstepladsens indehaverne fra HB Køge stod dog som sidste grundspilsudfordring for det nordjyske tophold på Nord Energi Arena.

Emma Snerle formåede at sikre klubbens første sejr i fem kampe, da profilen i overtiden gjorde det til 2-1. Fortuna formåede dog ikke at avancere i tabellen, da Brøndby ikke snublede i Aalborg.

Dermed får Fortuna Hjørring seks point med over i mesterskabsspillet, mens Brøndby får otte, og HB Køge med førstepladsen får ti point.

Fortuna Hjørring - HB Køge 2-1 Mål: 1-0 Sara Trige (14. minut), 1-1 Kyra Carusa (39. minut), 2-1 Emma Snerle (90. minut) Startopstilling Fortuna Hjørring (5-4-1): Line Johansen - Bri Folds, Vicky Bruce, Laura Frank, Emily Garnier, Sara Thrige - Olivia Holdt, Sofie Lundgaard, Brenna Ochoa, Rebekka Frederiksen - Emma Snerle

FC Thy-Thisted Q kunne med en sejr over FC Nordsjælland avancere til femtepladsen i Kvindeligaens grundspil og dermed tage to point med over i slutspillet. Men Farum-klubben vandt 2-0 på Right to Dream Park og cementerede deres placering i grundspillet.

Det betyder, at thyboerne som det eneste hold starter mesterskabsslutspillet med nul point.

FC Nordsjælland - FC Thy-Thisted Q 0-2 Mål: 1-0 Anna Karlsson (26. minut), 2-0 Ashley Riefner (65. minut) Startopstilling, FC Thy-Thisted Q (4-3-2-1): Maja Bay - Nadia Søderberg, Line Kristensen, Olivia Bergmann, Agnete Marcussen - Sarah Dyrehauge, Camilla Nielsen, Malene Sørensen - Beate Marcussen, Lotte Bak Christensen - Rikke Dybdahl

Grundspilsbundproppen i form af AaB var i forvejen dømt til at skulle spille nedrykningsspil mod AGF og fire 1. divisionshold. Dermed kunne aalborgenserne udelukkende kæmpe for opløftning i form af klubbens første sejr i Kvindeligaen.

Det var dog langt fra at ske. På Aalborg Portland Park vandt Brøndby nemlig med smertende 7-0.

Storprofilen Agnete Nielsen stod med et hattrick for de første tre mål til gæsterne, mens Chirine Lamti, Freja Abildå, Malin Sunde og Rebeka Winther udbyggede føringen til de mangfoldige danmarksmestre.