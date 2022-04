Øretæver i luften i Thisted, men intet nordjysk guld

BOKSNING:Selvom de jyske mesterskaber i boksning i weekenden var tilbage i Nordjylland med Thisted Atlet Club (TAC) som vært for første gang, fik regionens repræsentanter intet guld om halsen.

Den 18-årige fjervægter Magnus Jakobsen fra Pandrup Bokseklub var den enlige repræsentant fra en nordjysk klub i seniorernes elitefinaler, og han måtte han se sig besejret af den regerende jyske mester Nesar Kunduzi fra Rindum. Dommerstemmerne 3-2 siger dog alt om, hvor tæt en finale, der var tale om, og at Pandrup-talentet ikke var langt fra sejren.

Se billeder fra kampen herunder:



DM-finale Magnus Jakobsen

Værterne fra Thisted havde slet ikke boksere til start, og tilskuermæssigt var interessen lunken med ikke meget mere end 200 tilskuere til søndagens finalestævne. Alligevel tøver formand Bjarne Holm ikke med at kalde mesterskaberne en succes.

- Vi søgte om at blive værter, fordi vi gerne ville gøre opmærksom på vores klub og skabe noget interesse for boksningen i Thisted. Økonomisk holder vi skindet på næsen, og vi har fået stor ros af Danmarks Bokse-Union for arrangementet, så vi har opnået, det vi ville, påpeger formanden for Thisted Atlet Club.

Europamester til tops

Trækplastret ved JM var den nybagte europamester Nikolai Terteryan fra BK Wedala i Vejle, og ham var Mathias Høyer Kristensen fra Lindholm Bokseklub så uheldig at trække allerede i lørdagens semifinale i let-mellemvægt. Nordjyden gjorde det hæderligt, men var oppe mod overmagten. Nikolai Terteryan fulgte søndag op med at tage guldet i sikker stil.

I let-weltervægt var den tidligere Frederikshavn-bokser Enock Mbilizi i finalen, men her tabte den nuværende Aarhus-bokser til den regerende danske og nordiske mester Abdallah Abou Arab fra Vollsmose.

Heler ikke i U19-klassen var der guld til Nordjylland, for den forsvarende mester Tobias Michelsen fra AK Jyden tabte i finalen i letvægt til Victor Osipowski fra Esbjerg.

Se billederne fra kampen herunder:

JM-finale Tobias Michelsen

Den mangeårige jyske mester Frederik Lundgaard Jensen, der tidligere repræsenterede Pandrup Bokseklub, er nu indmeldt i Herlev og stillede derfor ikke op i Thisted.

Heller ikke ved JM for begyndere, der ligeledes blev bokset i Thisted, blev det til nordjysk guld. Pandrups Daniel Klokkerholm var i finalen i letsværvægt, hvor han dog tabte til Emil Madsen fra BK Vitus.

Se billederne fra den kamp herunder:

DM-finale Daniel Klokkerholm

Derudover tabte klubkammeraten fra Pandrup, Kouc Mayom, i weltervægtsfinalen til Benjamin Hansen fra Herning. Se fotos fra den kamp herunder:

JM-finale Kouc Mayom

Mads Rask fra AK Jyden måtte opgive undervejs i sin begynderfinale mod Patrik Hansen. Se billederne fra den kamp herunder:

Jysk mesterskab i boksning 4

Gulled Jama fra AK Jyden led også et finalenederlag. Se billederne fra den kamp herunder:

JM Boksning Gulled Jama

Elliot Hodges fra Pandrup BK tabte også sin begynderfinale til Sepehr Olfat fra BK Vitus. Se fotos fra kampen herunder:

JM-finale Elliot Hodges