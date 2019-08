FODBOLD: AaB tabte søndag med 1-0 på udebane trods et straffespark og 40 minutter i overtal.

I kampens døende minutter lykkes det så endnu engang for FC Midtjylland at have tre point ud af en dårligt spillet kamp, da Evander scorede kampens eneste mål.

Du kan se højdepunkter fra opgøret herunder.