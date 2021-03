Offensive reserver brillerede i storsejr: Se Danmarks karakterbog her

FODBOLD:Modstanden var til at overse, men det danske fodboldlandsholds indsats kunne der til gengæld ikke sættes mange fingre på, da det søndag blev til en sejr på hele 8-0 over Moldova i VM-kvalifikationen.

Det afspejler sig også i Nordjyskes karakterbog, hvor især de offensive spillere faldt i øjnene.

Se alle Nordjyskes bedømmelser og begrundelserne i karakterbogen her:

Den danske målmand havde en meget stille dag, men han tog sig af det, der kom.

Scorede til 4-0 efter en kølig sparkefinte. Derudover et flot oplæg til Andreas Skov Olsens store chance. Rigtig fin indsats.

Blev overhovedet ikke udfordret defensivt, men havde flere gode aktioner i det opbyggende spil og fremtvang også et straffespark.

Havde en stor andel i danskernes anden scoringer med en præcis lang aflevering, men var med et par fejl også skyldig i, at Moldova var lige ved at blive farlige.

Er langt fra ligeså offensiv som Joakim Mæhle, der spillede venstrebacken i torsdags i Israel. Udfyldte dog sin opgave fint og var også med i en scoring en af de få gange, hvor han kom helt op på den sidste tredjedel af banen. Klart det bedste bud, hvis Kasper Hjulmand vil have en venstrefodet back med til EM.

Scorede et enkelt mål og var generelt den af de tre midtbanespillere, der bidrog mest offensivt. Viste flere eksempler på sin fremragende teknik.

Fin indsats på Danmarks bagerste midtbane. Skilte sig dog ikke ud.

Startede kampen med et par dårlige aktioner og derfra en stille dag på kontoret. Det mindst iøjnefaldende indslag på den danske midtbane.

Kantspilleren misbrugte en fin chance i indledningen, men derfra var det en stor optur. Lagde op til tre danske scoringer. Blev taget ud i pausen, men det må være, fordi han er stærkt inde i billedet til spilletid på onsdag i Østrig.

Var lidt anonym i starten, men fik spillet sig meget op. Scorede selv to gange og var desuden involveret i et par scoringer yderligere.

Var nærmest involveret, hver gang Danmark blev farlige. Noteret for to mål og to assists, men havde dog også et par chancer, som han kunne have fået mere ud af.

Var et offer for, at han kom ind i anden halvleg, hvor det danske hold gik lidt ned i tempo. Dog en fin scoring til 7-0 fra en spids vinkel.

For lidt spilletid til bedømmelse.

For lidt spilletid til bedømmelse.

For lidt spilletid til bedømmelse.

Fik scoret i sin A-landsholdsdebut, men for lidt spilletid til bedømmelse.