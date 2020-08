Offensivspiller forlænger med Jammerbugt FC

FODBOLD:Jammerbugt FC har forlænget aftalen med offensivspilleren Bardhec Bytyqi, så den nu løber året ud. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse..

Bardhec Bytyqi kom til Jammerbugt FC fra AaB i foråret 2019. I første omgang på en lejeaftale og efterfølgende på en 1-årig kontrakt, som nu forlænges.

- Bardhec har et enormt potentiale, som vi sammen arbejder stenhårdt på at indfri fuldt ud. Bardhec har udviklet sig lige siden han kom til klubben og bliver bedre og bedre. Nu går vi sammen ind i en meget vigtig sæson, hvor han skal tage næste skridt. For han har meget mere i sig. Bardhec kan udvikle sig fra at være en rigtig god kant til at blive en livsfarlig kant, lyder det fra Jammerbugt FC cheftræner, Bo Zinck i pressemeddelelsen.

Bardhed Bytyqi er helt på linje sin cheftræner.

- Jeg har selvfølgelig haft nogle overvejelser om fremtiden og om næste skridt i karrieren. Men jeg føler, jeg er vokset som spiller og menneske i den tid, jeg har været her, og samtaler med Bo har bekræftet mig i, at Jammerbugt FC er det rigtige sted for min videre udvikling. Jeg har selvfølgelig også ambitioner om at komme videre og teste mig selv på den højeste hylde. Derfor bliver dette efterår også tiden, hvor jeg skal indfri mit potentiale i endnu højere grad, lyder det fra offensivspilleren.

Jammerbugt FC spiller den første træningskamp i dag lørdag 8. august på hjemmebane mod Sæby fra Danmarksserien.