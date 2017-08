Officielt: AaB har solgt Nicolai Larsen

FODBOLD: Det er nu offentliggjort, at AaB har solgt målmanden Nicolai Larsen til konkurrenterne fra FC Nordsjælland.

Det oplyser begge klubber i en pressemeddelelse.

- Når man som jeg har haft syv fantastiske år i en klub og en by som AaB og Aalborg, så er det klart, at det er med en mærkelig følelse, at jeg nu siger farvel. Man kan jo sige, at jeg er blevet voksen i Aalborg, og jeg vil gerne takke alle i og omkring klubben for vores tid sammen. Selvfølgelig vil AaB altid ligge mit hjerte nært, men nu glæder jeg mig til ny inspiration og en spændende udfordring i FC Nordsjælland, siger Nicolai Larsen i pressemeddelelsen fra AaB.

Det er også med blandede følelser, at AaBs sportsdirektør Allan Gaarde siger farvel til Nicolai Larsen.

- Vi har i et stykke tid sammen med Nicolai været afklarede omkring, at tiden var kommet til at prøve noget nyt for såvel Nicolai som AaB, men der skal alligevel ikke herske tvivl om, at det er med vemod, at vi nu tager afsked, siger Allan Gaarde i pressemeddelelsen.

- AaB har i en lang årrække været stærkt besat på målmandsposten, og det har vi også været med Nicolai, og vi har forsøgt at forberede hans afgang bedst muligt med tilgangen af Jacob Rinne og Michael Lansing, men da sidstnævnte er ude i en længere periode med en skade, så forventer vi at tilknytte endnu en kvalificeret målmand for resten af efteråret, fortsætter Allan Gaarde.

Nicolai Larsen blev noteret for 235 officielle kampe for AaB. Han kom til klubben som 19-årig i sommeren 2010 hentet til AaB fra Lyngby Boldklub som reserve for Karim Zaza, og året efter overtog Nicolai Larsen rollen som førstemålmand.

Nicolai Larsen vandt det double med AaB i 2014, hvor han også modtog "Det Gyldne Bur" som dansk fodbolds bedste målmand.

Den nyindkøbte svenske målmand Jacob Rinne overtager trøjen med nr. 1.