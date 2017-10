Officielt: Aalborg henter landsholdsspiller hjem

HÅNDBOLD: Rygterne var løbet i forvejen, men fredag blev det en kendsgerning, at Aalborg Håndbold fra næste sæson forstærker truppen med landsholdsspilleren Henrik Møllgaard.

Dermed får Henrik Møllgaard, der spillede for det daværende AaB Håndbold fra 2009 til 2012, atter hjemmebane i Aalborg.

- Henrik er en ønskespiller for os. Vi har et meget ungt hold og har søgt at få tilført noget rutine. Henrik spiller lige nu i én af de største klubber i verden, har erfaring fra landsholdet og har også tidligere vundet det danske mesterskab med Aalborg. Han har prøvet det hele, og vi er stolte over, at vi har kunnet lokke ham hertil, lyder det fra direktør Jan Larsen.

Henrik Møllgaard har sat sin signatur på en treårig kontrakt og skifter dermed fra sommer storklubben Paris SG ud med Aalborg Håndbold.

- Han har store kvaliteter i forsvarsspillet, men han forlod jo også den danske liga som topscorer, så han har noget at bidrage med i begge ender af banen. Det er en kæmpe profil, og han skal være med til at bidrage til, at vi kan vinde endnu flere medaljer, siger Jan Larsen.