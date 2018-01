Officielt: Jakob Michelsen fyret i Sverige

FODBOLD: Den svenske fodboldklub Hammarby har fyret den danske fodboldtræner Jakob Michelsen, bekræfter klubben på sin hjemmeside.

Allerede onsdag forlød det i diverse medier, at den tidligere Hobro-træner havde fået sparket, men først torsdag har klubben på sin hjemmeside bekræftet fyringen.

- Hammarby Fotboll har besluttet at ophæve kontrakten med Jakob Michelsen, hvilket betyder, at han stopper som cheftræner med omgående virkning, skriver klubben.

Rygterne gik på, at den danske træner og klubbens sportschef, Jesper Jansson, ikke kunne finde fælles fodslag omkring retningen for holdet.

Sportschefen bekræfter, at de to ikke var enige i, hvordan tingene skulle gøres.

Jansson blev ansat efter Michelsen i klubben og havde derfor ikke indflydelse på ansættelsen af den danske træner.

- Det er altid trist, når man skal træffe den slags beslutninger. Men vi føler os helt sikre, og vi er overbeviste om, at dette er den rigtige vej at gå for Hammarby, siger Jesper Jansson til klubbens hjemmeside.

- I de diskussioner, vi har haft internt for nylig, har vi helt klart følt, at vi ikke har samme syn som Jakob omkring, hvordan vi vil udvikle holdet, truppen og vores spil.

Jakob Michelsen blev ansat i klubben på en treårig aftale for et år siden efter en succesfuld tid i spidsen for Sønderjyske, som kulminerede med DM-sølv og en tur i europæisk fodbold.

Hammarby blev nummer ni i 2017-sæsonen af Allsvenskan.

/ritzau/