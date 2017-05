Officielt: Mattsson til Thisted FC

THISTED: Som NORDJYSKE Medier kunne afsløre allerede i sidste uge, så bliver det den svenske træner Joakim Mattsson, der tager over som ny cheftræner i Thisted FC, efter Bo Zinck har meddelt, at han stopper i klubben efter denne sæson.

Den svenske træner har indgået en toårig aftale med Thisted, der allerede er rykket i 1. division med fem kampe tilbage af oprykningsspillet i landets tredjebedste række.

- Vi ser Joakim Mattsson, som en erfaren cheftræner der kan lede vores unge nyoprykkede hold mod en midterplacering i den kommende 1. Division. Vi kender Joakim som en analytisk, ihærdig, engageret og hårdtarbejdende træner der er kendt for at udvikle spillere og skabe resultater, siger direktør Karl Kristian Guldhammer.

- Jeg forventer en spændende sæson med et ungt mandskab, som jeg håber, jeg kan videreudvikle på i det fantastiske arbejde, der er blevet lavet i klubben. Der er skabt en god base for, at vi kan klare os i 1. division i den kommende sæson, lyder det fra den nye svenske træner.

- Det første mål må være, at vi skal overleve den første sæson og dertil skal vi skal have kigget på truppen og forlænge med nuværende spillere og se, om vi skal hente flere ind, så vi kan skabe en slagkraftig trup, siger Joakim Mattsson.