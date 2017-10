Officielt: Strandgaard til Aalborg Håndbold

HÅNDBOLD: Det har været undervejs i noget tid, og nu er det altså meldt ud, at 30-årige Mark Strandgaard skifter til Aalborg Håndbold efter indeværende sæson.

Fra sommeren 2018 skal han tage over for Patrick Wiesmach, der skifter til Bundesligaen efter denne sæson.

- Jeg glæder mig til et nyt håndboldmæssigt kapitel og ser frem til at skulle starte i Aalborg Håndbold. De har været et kontinuerligt tophold de senere år, og jeg ser frem til at spille foran det store nordjyske hjemmepublikum fra næste sæson, siger Mark Strandgaard i en pressemeddelse fra Aalborg Håndbold.

Han har spillet i det fynske siden 2010, i sidste sæson blev han noteret for 109 mål, og nu har han altså skrevet en tre-årig kontrakt med den nordjyske klub, og det er direktør for Aalborg Håndbold, Jan Larsen, meget tilfreds med.

- Mark har de senere år været en af de bedste højre fløje i dansk håndbold, og han er blandt andet helt fantastisk i kontraspillet. Efter en del år i ligaen kender han den danske liga særdeles godt og bringer en masse rutine - han passer dermed perfekt ind i Aalborg Håndbold, siger han i en pressemeddelelse fra klubben.