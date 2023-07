Officielt: AaB-angriber skifter sydpå

AALBORG:Spekulationerne har været der i længere tid, og nu er det officielt, at Anosike Ementa skifter til Viborg. Det oplyses i en pressemeddelelse.

Den nu tidligere AaB-angriber havde kontraktudløb hos 1. divisionsholdet til nytår, så i realiteten kunne han skifte kvit og frit til en anden klub om mindre end seks måneder, men forskellige omstændigheder gør, at han allerede nu skifter til Viborg, hvilket er til glæde for alle parter.

Viborg har manglet en stor fysisk stærk angriber, siden man i vinterens transfervindue solgte Jay-Roy Grot til japanske Kashiwa Reysol. Det hul får man lukket med Ementa, mens AaB får sikkert får betalt sin træningslejr til Hamburg og mere til med salget af angriberen, der alligevel så ud til at være tredjevalg i angrebet.

AaB’s sportsdirektør Ole Jan Kappmeier udtaler i en pressemeddelelse:

- Vi er glade for at være blevet enige med både ”Ano” og Viborg F.F. om en aftale, der giver god mening for alle parter.

- ”Ano” er en fantastisk fyr, som alle i AaB har været glade for at arbejde sammen med, og jeg håber oprigtigt, at han kan få forløst sit potentiale i sin nye klub, siger Ole Jan Kappmeier.

21-årige Anosike Ementa reflekterer over sin tid i AaB.

- Personligt har jeg haft en megafed tid i Aalborg og i AaB, og jeg er fra første dag blevet behandlet godt.