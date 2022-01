Officielt: AaB forlænger med eftertragtet midtbanespiller

FODBOLD:Selvom Malthe Højholt har været eftertragtet i den igangværende transfervindue, så har AaB og den uge midtbanespiller alligevel valgt at forlænge samarbejdet. Det offentligør klubben i en pressemeddelelse.

- Der har været ganske stor interesse for Malthe i dette transfervindue, men både vi og han har haft fokus på at bygge videre på den udvikling, han er i gang med som både spiller og som menneske, og det har været et klart ønske fra Malthe fortsat at være en del af et forhåbentlig succesfuldt mandskab i AaB.

- Malthe har en god personlighed og en stærk mentalitet, der sammen med hans spilintelligens, boldsikkerhed og arbejdsomhed kan bringe ham langt, og derfor er vi naturligvis glade for, at en forlængelse er kommet i stand, siger Inge André Olsen

Malthe Højholt selv er også glad for, at aftalen er faldet på plads. Han fortalte i sidste uge til Nordjyske, at den primære grund til en eventuel forlængelse skyldtes, at han var glad for at være i AaB.

- Jeg er superglad for, at det er faldet på plads, at min fremtid er i AaB. Nu skal jeg bare blive ved med at arbejde benhamrende hårdt, fortsætte min udvikling og være med til at udrette gode ting med klubben.

- AaB har vist mig stor tillid, og især det seneste halve år er det gået rigtig stærkt. Jeg er gået fra næsten ingen spilletid til at spille hver kamp i efteråret, og nu vil jeg gerne give tilbage til klubben og fansene ved at forlænge min aftale med AaB, fortæller Malthe Højholt.

Malthe Højholt har spillet 38 officielle kampe for AaB, ligesom det foreløbig er blevet til otte ungdomslandskampe for Danmark.