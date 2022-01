Officielt: AaB har fundet den nye cheftræner

FODBOLD:Superligaklubben AaB har fundet en ny cheftræner efter afskeden med Martí Cifuentes. 45-årige Lars Friis, der i øjeblikket træner konkurrenterne Viborg FF, har lavet en aftale med nordjyderne fra 1. august og tre år frem.

Når den nye cheftræner ikke tiltræder med det samme, skyldes det, at han de næste seks måneder fortsat er bundet af sin kontrakt i Viborg

- Lars Friis er et ønskevalg for os, og derfor er vi også parate til at vente på ham, fordi vi har en stor tro på, at han er den rigtige mand til at forbedre os og føre os videre fra, hvor vi er nu, udtaler AaB's sportschef, Inge André Olsen, i en pressemeddelelse.

Lars Friis har en fortid som assistenttræner i FC Midtjylland, AGF og Viborg - ligesom han har været udviklingstræner i engelske Brentford FC. Siden 1. januar 2021 har han siddet i cheftrænerstolen hos Viborg FF, som han i sommer rykkede op i Superligaen, hvor de har her vist sig særdeles solide. Halvvejs gennem sæsonen ligger de 10 point over nedrykningsstregen og har blandt andet slået AaB hele 5-2 på Aalborg Portland Park.

- Med Lars Friis får vi et stærkt lederskab og en person med gode menneskelige egenskaber og værdier, og så er Lars selvfølgelig fodboldfagligt særdeles kompetent, hvilket blandt andet inkluderer dyb indsigt i talentudvikling og en fodboldfilosofi, der matcher vores, mener Inge André Olsen.

Aftalen med den nuværende Viborg-træner efterlader dog fortsat AaB med en trænerudfordring i foråret. Assistenterne Rasmus Würtz og Oscar Hiljemark styrer i øjeblikket AaB-bænken på en dispensation, da de ikke har den påkrævede Uefa Pro-licens, men ifølge Nordjyskes oplysninger er det ikke realistisk, at den dispensation får lov at gælde for hele foråret.

- Vi har stor tillid til vores nuværende stab, men vi vil ikke afvise, at vi skal have fundet en midlertidig løsning til at varetage cheftrænerrollen, indtil Lars Friis tiltræder, erkender Inge André Olsen i pressemeddelelsen.

