Officielt: AaB køber Lyngby-spiller for millioner

AALBORG: AaB har med øjeblikkelig virkning købt Kasper Jørgensen fri af sin kontrakt hos superligakonkurrenterne Lyngby.

Den 23-årige højre back var i efteråret en markant skikkelse for Lyngby-mandskabet, hvor han blandt andet bidrog med fire scoringer, og i alt er det blevet til 91 officielle kampe for Lyngby.



- Vi har store forventninger til, at han i konkurrence med Kristoffer Pallesen og Kilian Ludewig med det samme kan bidrage positivt. Kasper har en dynamisk spillestil med masser af offensivt input, udtaler AaB's administrerende direktør og fungerende sportschef Thomas Bælum i en pressemeddelelse.

Kasper Jørgensen, der er også er noteret for 11 U-landskampe for Danmark, har lavet en treårig aftale med AaB og ser frem til sin nye udfordring.

- Jeg glæder mig til at spille for AaB, som er en stor dansk klub med høje ambitioner og mange fede fans. Det er en klub med et kæmpe potentiale og mange dygtige spillere, og jeg glæder mig til at videreudvikle mig her, hvor jeg også synes, at spillestilen passer mig godt, udtaler han i AaB's pressemeddelelse.

Ifølge B.T. betaler AaB i omegnen af fem millioner kroner for højrebacken.