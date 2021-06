Officielt: AaB køber offensivspiller

FODBOLD:AaB har købt Louka Prip fri af superliganedrykkerne AC Horsens, bekræfter den nordjyske superligaklub i en pressemeddelelse.

Offensivspilleren har fået en kontrakt frem til sommeren 2025.

- Jeg er superglad for at have skrevet en fireårig aftale med AaB. Jeg har jo spillet i Aalborg et par gange og mærket en fantastisk atmosfære fra fansene, så det glæder jeg mig til at opleve iført en AaB-trøje.

- AaB står for mig som en klub, der spiller spændende, god og hurtig fodbold langs jorden. Det er et hold, der skaber mange chancer, leverer en masse fight og har et stærkt sammenhold, så klubben passer helt perfekt til mig.

- Nu skal jeg bruge opstarten på at lære spillemønstrene at kende, og så er vores målsætning i første omgang at komme i Top 6, og det vil jeg gøre alt for at bidrage til, siger Louka Prip.

AaB's sportschef Inge André Olsen glæder sig også over aftalen.

- Louka Prip er en spiller, som vi i sidste sæson fulgte tæt, og vi er glade for at have fået en aftale på plads med ham og AC Horsens.

- Louka er både kreativ, arbejdsom og udfordrende i sit spil, og hans usædvanligt gode venstreben er et godt våben såvel i åbent spil som ved standardsituationer, siger Inge André Olsen.

- Vi er overbeviste om, at Louka vil passe godt ind og udvikle sig yderligere hos os, hvor han kan dække flere offensive positioner, hvorfor vi har en klar forventning om, at han kan blive en profil i AaB, lyder det fra Inge André Olsen.

Louka Prip får trøje nummer 18 i AaB.