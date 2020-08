Officielt: AaB køber Rade Pricas søn

FODBOLD:Efter 13 års fravær har superligaklubben AaB igen en Prica i spillertruppen. 18-årige Tim Prica, søn af aalborgensernes tidligere topscorer, Rade Prica, har skrevet en fireårig kontrakt.

Svenskeren havde et halvt år tilbage af sin kontrakt i Malmö FF, og AaB har købt ham fri.

- Tim er et af de største talenter i Norden på angrebspositionen, og selvom han havde økonomisk mere attraktive tilbud på hånden, og der har været stor konkurrence om at tilknytte ham, så ville han selv til AaB, fortæller sportschef Inge André Olsen i en pressemeddelelse.

Tim Prica fik debut for Malmö FF i 2019 og har haft seks kampe for klubbens førstehold. Derudover har han flittigt repræsenteret diverse svenske ungdomslandshold.

- Det føles rigtigt og som et godt skridt videre i karrieren at komme til AaB, og jeg har fået et rigtig godt indtryk af byen og klubben. Så nu glæder jeg mig bare til at komme i gang og vise fansene, hvad jeg kan, udtaler Tim Prica.

- Jeg tror, klubben har fat i et godt koncept, hvor man vil lade unge spillere få chancen, og det er derfor jeg er her, for at præstere og vise hvad jeg kan, lyder det videre fra Prica.

Malmös sportschef, Daniel Andersson, er ked af at sige farvel til det 18-årige talent, der ikke ville tage imod Malmös tilbud om en kontraktforlængelse.

- Der er ingen tvivl om, at vi gerne ville beholde Tim, for han er et stort talent og en god fyr. Vi satte en deadline for en kontraktforlængelse, men vi er endt i denne situation, fordi han ikke tog imod vores tilbud, siger Daniel Andersson til Malmö FF's hjemmeside.

Tim Prica får i AaB trøje nummer 11 og vil første gang træne med sine nye holdkammerater onsdag 12. august på Hornevej.