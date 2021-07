Officielt: AaB køber serbisk topscorer

FODBOLD:AaB har købt den serbiske angriber Milan Makaric, bekræfter den nordjyske superligaklub fredag i en pressemeddelelse.

Milan Makaric er hentet i den serbiske klub FK Radnik Surdulica, hvor han i den forgangne sæson blev topscorer i den hjemlige liga med 25 mål.

I den forgangne sæson blev han topscorer i den serbiske SuperLiga, da han præsterede 25 mål og otte assists i 38 ligakampe. I tillæg blev til to mål og en assist i klubbens tre pokalkampe.

Milan Makaric debuterede for det serbiske landshold i år og har indtil videre spillet tre A-landskampe samt fire ungdomslandskampe for hjemlandet.

- Milan Makaric er en målscorer, og vi er glade for, at det er lykkedes os endelig at lande en aftale med ham. Vi har fulgt ham nøje igennem foråret og har længe forsøgt at hente ham til klubben, for vi er sikre på, at han kommer til at score mål for AaB, siger sportschef Inge André Olsen i en pressemeddelelse.

- Han er en dygtig afslutter og en hårdtarbejdende boksspiller, som vil være med til at skabe større konkurrence om vores forreste pladser, når han har fundet sig til rette i det nye miljø, vores klub naturligvis er for ham, udtaler Inge André Olsen.

Den 185 cm høje angriber ser frem til at få hjemmebane på Aalborg Portland Park.

- Jeg er meget stolt over at blive en del af en anerkendt og traditionsrig klub som AaB, og jeg mærker tydeligt, at klubben tror på mig, siger Milan Makaric.

- Det er fantastisk at være her, og jeg glæder mig til at gøre en indsats for klubben og fansene, siger Milan Makaric.

Milan Makaric har skrevet under på en fireårig kontrakt med AaB

