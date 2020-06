Officielt: AaB lukker fans ind mod AGF

FODBOLD:Superligaklubben AaB meddelte onsdag eftermiddag, at der bliver lukket et begrænset antal tilskuere ind til onsdagens pokalsemifinale mod AGF på Aalborg Portland Park.

Selvom der officielt er meldt ud, at 500 personer må samles til en udendørs begivenhed, så inkluderer tallet også spillere, trænere, personale og presse. Det betyder ifølge AaB, at der til onsdags pokalkamp vil blive lukket 252 AaB-fans og 28 AGF-fans ind.

- Med henblik på at sikre den bedste mulige støtte til holdet på banen til onsdagens vigtige kamp, har vi valg at alle pladserne her vil gå til vores sæsonkortholdere, siger AaB’s administrerende direktør Thomas Bælum i en pressemeddelelse.

Alle sæsonkortholdere vil modtage en e-mail fra AaB med information om, hvordan man kan sikre sig en plads til onsdagens semifinale i Sydbank Pokalen. Det bliver efter princippet "først-til-mølle".

- Det er positivt, at vi igen kan få tilskuere ind og støtte holdet, og selvom det langt fra er lige så mange, som vi gerne vil have, så det er dog et vigtigt skridt i den rigtige retning, og vi ser frem til igen at få stemning på tribunerne lyder det videre fra Thomas Bælum.

Onsdagens opgør mod AGF spilles kl. 20.45 på Aalborg Portland Park, mens dørene åbnes for de udvalgte tilskuere kl. 19.45.