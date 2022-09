Officielt: AaB sælger forsvarsprofil til tyrkisk topklub

AALBORG: Superligaklubben AaB har med øjeblikkelig virkning solgt forsvarsspilleren Mathias Ross til den tyrkiske storklub Galatasaray SK.

Mathias Ross tiltræder på en fireårig aftale.

Det meddeler AaB sent torsdag aften i pressemeddelelse.

21-årige Mathias Ross, der kom til AaB Akademiet som U/13-spiller fra partnerklubben Aalborg KFUM, havde kontrakt med AaB indtil 30. juni 2025.

Ifølge Nordjyskes oplysninger løber hans nye kontrakt frem til 31. maj 2026.

- Det er en kæmpestor mulighed for mig, som jeg under ingen omstændigheder kunne sige nej til. Det er en stor klub i Europa med kæmpestore traditioner, så det er en drøm, der går i opfyldelse, siger Mathias Ross.

- Når det er sagt, så er det også hårdt at sige farvel til AaB, for jeg har haft en fantastisk tid i klubben og spillet med en masse gode spillere. Jeg har fået udlevet min drengedrøm ved at spille for AaB, fortsætter han.

Med 22 nationale mesterskaber og 18 pokaltitler er Galatasaray den mest vindende klub i Tyrkiet. Seneste mesterskab og pokaltitel kom med The Double i 2019. Ligeledes vandt klubben i 2000 UEFA Cup’en (i dag UEFA Europa League).

I den hjemlige liga har Galatasaray indtil videre hentet tre sejre, tre uafgjorte og et enkelt nederlag. Debuten for Mathias Ross kan komme i weekenden på udebane mod Kasimpasa.

Hos AaB vækker salget også tilfredshed, selv om det er uklart, hvad salget indbringer klubben. Ifølge flere medier ligger prisen i omegnen af 12 millioner kroner.

- Forhandlingerne er gået relativt hurtigt, og Galatasaray var villige til udover en attraktiv pakke til Mathias at kompensere os, som vi ønskede det, hvorfor aftalen rent økonomisk er meget tilfredsstillende for alle parter, og vi er stolte af at kunne sende en spiller fra vores eget akademi og en af vores partnerklubber videre til så stor en klub, konstaterer sportsdirektør Inge André Olsen og tilføjer:

- Det er oplagt, at vi nu vil forsøge at tilføre truppen et supplement. Det er vi i gang med at kigge på, men samtidig er jeg også sikker på, at vi internt kan udfylde rollen.

Mathias Ross, der indtil videre har spillet 32 ungdomslandskampe for Danmark, står noteret for 104 officielle kampe og seks scoringer for AaB.