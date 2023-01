Officielt: AaB sender Makaric ud på leje

OLIVA:Da AaB lørdag rejste på træningslejr var det uden Milan Makaric. Det var der en god grund til. Makarics agent offentliggjorde på sociale medier, at serberen var blevet udlejet fra AaB.

Den serbiske angriber havde gang i et skifte til Radnik Surdulica, hvor superligaklubben i sommeren 2021 købte ham. Det kan AaB nu officielt bekræfte, og det betyder, at Makaric ikke kommer til at spille for AaB i foråret. Lejemålet gælder for resten af denne sæson.

AaB’s administrerende direktør og fungerende sportschef Thomas Bælum udtaler til klubbens hjemmeside:



- Det er åbenlyst, at Milan i øjeblikket er kommet i overskud hos os, og derfor ser vi det som optimalt at udleje ham til en klub, han kender, og hvor han før har gjort det godt.



- Målet for både Milan og AaB er naturligvis, at han får så meget spilletid som muligt, og så vurderer vi igen situationen til sommer, siger Thomas Bælum.