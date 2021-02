Officielt: Babayan har fundet sin nye klub

FODBOLD:Der har længe svirret forlydender om, at armenske Edgar Babayan ville skifte til Riga FC. Det er nu blevet en realitet. Det oplyser den lettiske klub på sin hjemmeside mandag.

Det fremgår dog ikke, hvor lang en kontrakt, Babayan har skrevet under på.

Ifølge bold.dk har Edgar Babayan indgået en aftale med den cypriotiske klub, PAFOS, der er ejet af samme ejer som Riga FC: Den russiske milliardær, Sergey Lomakin.

I Hobro blev Edgar Babayan en nøglespiller, efter han ikke for alvor slog igennem hos Randers FC, hvor han startede sin professionelle karriere. Armeneren nåede at spille 107 kampe i Superligaen for Hobro, hvor det blev til 13 mål og 19 oplæg.

Det er blevet til 11 A-landskampe i den armenske landsholdstrøje for Babayan, som også har spillet en enkelt U20-landskamp for Danmark.

Riga FC er i øjeblikket i Dubai, hvor klubben varmer op til den lettiske sæson.