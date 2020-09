Officielt: Enevoldsen er tilbage i Nordjylland

FODBOLD:Forleden kunne NORDJYSKE fortælle, at offensivspilleren Thomas Enevoldsen var på vej til et comeback til nordjysk fodbold.

Og nu er det så officielt, at Thomas Enevoldsen i det næste halve år skal tørne ud for Hobro IK i NordicBet Ligaen.

Det meddeler den amerikanske fodboldklub Orange County Soccer Club på sin hjemmeside.

- Vi er glade for at kunne fortælle, at Thomas udlånes til Hobro IK, en dansk topklub, hvor han kan kombinere sine talenter og det at være sammen med sin unge familie, udtaler Orange County Soccer Club's fodboldchef Oliver Wyss på klubbens hjemmeside.

- Thomas er en førsteklasses professionel og uden tvivl den mest effektive målscorer i USL. Vi glæder os til at byde Thomas og hans familie velkommen tilbage til Orange County næste sæson, tilføjer han.

Thomas Enevoldsen har kontrakt med Orange County Soccer Club i den næstbedste amerikanske fodboldrække, USL, i endnu halvandet år, men på grund af coronasituationen, og fordi han og kæresten Lærke Møller netop er blevet forældre til en lille pige, vil han gerne blive i Danmark lige nu.

- Min agent har tilbudt mig til flere klubber herhjemme, og der har også været enkelte klubber i Superligaen, der har været interesserede. Men vi havde samtidig som krav, at vi ville blive boende i Aalborg, fordi vi har en lejlighed der og ikke har lyst til at flytte, når planen er, at vi skal tilbage til USA i begyndelsen af det nye år, siger Thomas Enevoldsen.

- Oprindeligt skulle Lærke jo også have fløjet hjem til USA for at føde, men det kunne så ikke lade sig gøre på grund af Corona, og derfor fik jeg så i stedet lov til at tage til Danmark for at være med. Og nu er vi blevet enige om, at det er bedst, jeg holder mig i gang herhjemme det næste halve år i stedet for at vende retur til USA og spille en sæson, der slutter allerede i oktober, siger han.

- Og sagt med et smil på læben, så tror jeg, at den alder der står i mit pas er cirka 15 år for gammel til AaB, siger han på spørgsmålet, om han ikke skulle retur til den klub, hvor han har haft stor succes igennem årene, og hvor han også brød igennem som ungdomsspiller.

I Hobro giver tilgangen god mening. Klubben leder netop efter offensivt blod, da Edgar Babayan meget vel kan blive solgt - ligesom Pål Alexander Kirkevold er langtidsskadet.

- Håbet i Hobro er jo, at man kan holde på Edgar, og at jeg så kan udgøre en farlig trio sammen med ham og Mads Hvilsom i front. Det burde umiddelbart kunne fungere, siger han.

Der er dog stadig et stykke vej til topformen for Thomas Enevoldsen, der ikke har spillet en kamp siden marts.

- Og jeg har heller ikke deltaget i en holdtræning siden da. Men den fysiske form er rigtig god. Jeg har trænet hos Martin Thimm sammen med en masse af de ishockeyspillere, der også har været sendt hjem, så det er kun kampformen og touchet med bolden, der mangler, og det burde gå relativt hurtigt, siger han.

Og går alt efter planen, så returnerer han til den nye sæson i Orange County efter nytår.

- Og det regner jeg helt bestemt med, at vi kan. Selvom der stadig er mange tilfælde derovre, så er dødeligheden faldet markant, og jeg tror helt klart, at de har lært noget af den første bølge. Og jeg vil virkelig gerne have hele opstarten med, for i år kom jeg først til klubben tre uger inde i opstarten. Så planen er, at vi rejser efter nytår, siger han.

Den 33-årige offensiv-spiller har bevæget sig på næsthøjeste niveau i USA siden 2018, hvor han skiftede til Orange County fra NAC Breda i Holland. Siden har han også været forbi Indy Eleven og Sacramento Republic, inden han i denne sæson atter returnede til Orange County.

- Efter dansk målestok svinger niveauet i USL vel fra toppen af 1. division hos de bedste hold til midten af 2. division for de dårligste, siger Thomas Enevoldsen.