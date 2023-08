Officielt: Granli på plads i Holland

Som Nordjyske kunne fortælle i forrige uge, er Daniel Granli fortid i AaB. Nu er det officielt, at han skal fortsætte karrieren hos hollandske ADO Den Haag.

- Af private årsager har det været et stort ønske for Daniel at komme til netop Holland, og med aftalen med ADO Den Haag er vores betingelser for et skifte blevet opfyldt.



- Alene kampantallet (88, red.) vidner om, at Daniel i de seneste knap tre år har været en værdifuld spiller for AaB, og Daniels alsidighed har også gjort, at han udover sin favoritposition i det centrale forsvar ligeledes i perioder har bidraget på begge backpositioner, siger Ole Jan Kappmeier og tilføjer:



- Vi vil gerne takke Daniel for indsatsen for vores klub og ønsker ham held og lykke i Holland, siger Kappmeier til AaB's hjemmeside.

Daniel Granli er selv glad for, at det nu er faldet på plads, da der har været tale om et stort personligt ønske.

- Jeg har af familiære årsager gennem længere tid haft et ønske om at komme til Holland, hvor min kone både er fra og driver forretning, og det har AaB udvist forståelse for. Da denne mulighed opstod, var det derfor en god løsning for både klubben, min familie og mig, siger Granli, der takker sine nu tidligere holdkammerater og staben i AaB.

- Jeg vil gerne takke mine holdkammerater, trænerstaben, administrationen samt alle i og omkring AaB for en god tid. Derudover skal der også lyde en stor tak til fansene. Jeg kom hertil under corona og husker stadig, hvordan det var at mærke opbakningen fra tribunerne, da fansene for første gang måtte være tilbage på tribunerne. Især i foråret og i begyndelsen af denne sæson har jeg været meget imponeret over den store opbakning, der har været, og jeg håber, at fansene vil fortsætte med at hjælpe holdet fremover, for jeg ønsker AaB alt det bedste, slutter Daniel Granli.