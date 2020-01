Officielt: Hobro har fundet sin nye midtstopper

FODBOLD:Hobro IK er mandag nået til enighed med forsvarsspilleren Simon Jakobsen, der skifter med øjeblikkelig virkning, selvom han havde et halvt år tilbage af sin kontrakt med Silkeborg IF. Aftalen gælder for den resterende del af sæsonen, skriver den nordjyske superligaklub i en pressemeddelelse.

- Efter vi har sagt farvel til Anel (Anel Ahmedhodzic, red.) og Frans (Frans Dhia Putros, red.) har vi ledt efter en ny stopper, som kan forstærke vores trup, og det har vi nu fundet i Simon. Han er en dygtig forsvarsspiller, der sætter en ære i at forsvare eget mål, og derudover har han masser af erfaring, som han kan bidrage med, siger sportschef Jens Hammer Sørensen.

Simon Jakobsen har spillet hele sin karriere i Silkeborg IF, men han har i den indeværende sæson fået begrænset spilletid for Silkeborg, og det har fået forsvarsspilleren til at søge efter en ny arbejdsgiver.

- Jeg er rigtig glad for at skifte til Hobro IK, og jeg er ikke i tvivl om, at det er det helt rigtige valg for mig. Jeg har fået et rigtig godt indtryk af klubben, hvor der er nogle værdier, som passer rigtig godt til mig. Derudover kender jeg jo Peter Sørensen rigtig godt, og vi har et rigtig godt forhold til hinanden både menneskeligt og sportsligt.

- Jeg ser frem til at hjælpe Hobro IK med at sikre overlevelse i 3F Superligaen. Det er vores fælles mål, og jeg føler, at jeg kan bidrage med nogle ting, der kan bruges i overlevelseskampen, siger Simon Jakobsen.

Hobro-træner Peter Sørensen var træner for Simon Jakobsen i Silkeborg IF fra 2015-2018.

Simon Jakobsen er med, når Hobro i dag spiller årets første træningskamp mod AC Horsens hjemme på Amerikavej klokken 13.

Hobro har været på jagt efter en ny midtstopper, efter lejesvenden Anel Ahmedhodzic denne vinter vendte tilbage til Malmö FF, mens klubben ikke kunne blive enige med Frans Dhia Putros om en ny kontrakt, der udløb ved nytår.