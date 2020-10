Officielt: Hobro henter Danny Amankwaa

FODBOLD:Hobro IK har på det seneste haft offensivspilleren Danny Amankwaa på prøve, og han kvitterede med to mål i tirsdagens reserveholdskamp mod AaB.

Det har nu resulteret i en aftale mellem de to parter - en aftale, der foreløbig gælder resten af året.

- Danny har trænet med i den sidste uge for, at klub og spiller kunne se hinanden an og jeg er glad for, at vi nu kan præsentere en så dygtig spiller som Danny Amankwaa. Danny er en meget talentfuld spiller med stor erfaring fra FC København og sit udenlandsophold i Hearts of Midlothian, og en spiller med hans talent og CV kommer vi, i Hobro IK,sjældent i nærheden af, siger sportschef Jens Hammer Sørensen i en pressemeddelelse.

Danny Amankwaa glæder sig til at trække den gule bluse over hovedet igen - og det kan ske allerede i lørdagens kamp mod Fremad Amager.

- Jeg har stået uden klub længe, og jeg glæder mig derfor til at komme i gang igen. Jeg synes at Hobro IK er en spændende klub, med et godt set-up og et godt sted for en offensivspiller som jeg selv. Jeg er allerede faldet godt til og jeg håber, at jeg hurtigt kan bidrage på med godt spil og hårdt arbejde på banen, siger han.