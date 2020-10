Officielt: Hobro henter endnu en Malmø-spiller

FODBOLD:En mængde skader og karantæner har gjort livet vanskeligt for Hobro IK i begyndelsen af den nye sæson i 1. division, men holdet har nu endnu engang udnyttet det gode samarbejde med den svenske storklub Malmö FF til forstærke sig.

Midtbanespilleren Amel Mujanic kommer til på en lejeaftale for resten af sæsonen. Han følger i fodsporene på forsvarsspilleren Anel Ahmedhodzic, der var en gigantisk profil i et halvår i sidste sæson og forsvarsspilleren Hugo Andersson, der har været fast mand i denne sæson.

Midtbanespilleren har siden i går trænet med i Hobro IK og er til dagens kamp allerede at finde i truppen.

- Vi har et rigtig godt samarbejde med Malmö FF og vi ved at de spillere, der kommer fra deres akademi, er spillere af en vis kvalitet, som vi hidtil har haft stor succes med at leje. Vi forventer derfor også at lejeaftalen med Amel bliver en succes, både for klub og spiller. Amel er en alsidig midtbanespiller, der kan bidrage i både det offensive samt defensive spil og har allerede vist gode takter til træning, siger sportschef Jens Hammer Sørensen i en pressemeddelelse-

Amel Mujanic siger selv følgende om lejeaftalen:

- Jeg glæder mig til at komme i gang. Jeg har trænet med i går og niveauet til træning imponerer mig. Jeg håber at jeg kan komme ind fra dag et og bidrage til holdet med en masse fight og point til følge. Jeg er en kreativ boks-til-boks spiller, der elsker at have bolden og jeg håber at jeg kan vise dette på banen. Personligt håber jeg også at opholdet i Hobro IK, kan være med til at udvikle mig som spiller og jeg ser frem til sæsonen her, siger Amel Mujanic.

Amel Mujanic har fået sin debut for Malmö FFs førstehold i en pokalkamp og har spillet på Sveriges ungdomslandshold fra U16-U19