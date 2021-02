Officielt: Mads Christiansen forlader Aalborg Håndbold

AALBORG:Vedholdende rygter har de seneste dage sendt Aalborg Håndbolds højre back Mads Christiansen til Fredericia Håndboldklub fra næste sæson.

Nu er det så blevet officielT: Aalborg Håndbold bekræfter skiftet i en pressemeddelelse.

34-årige Mads Christiansen skifter efter indeværende sæson til ligakollegaerne fra Fredericia Håndboldklub.

- Efter flere drøftelser er de to parter i fred og fordragelig blevet enige om at ophæve kontrakten et år før tid, og det har banet vejen for Mads’ skifte til Fredericia, lyder det fra Aalborg Håndbolds direktør Jan Laarsen i pressemeddelelsen.

Jan Larsen er glad for Mads Christiansens indsats for klubben og håber, at samarbejdet slutter godt af.

- Mads har gjort det rigtig godt i klubben, og han har i begge sine perioder i Aalborg Håndbold været med til at skabe succes. Vi ønsker ham alt det bedste for fremtiden og håber på, at vi i fællesskab kan slutte af med mere metal til klubben, siger Jan Larsen i pressemeddelelsen.

Mads har været en del af Aalborg Håndbold i to perioder – først fra 2008-2011 og sidenhen fra 2019 og indtil nu. Det har bl.a. ført til næsten 200 kampe, mere end 500 mål og to danske mesterskaber – et CV vores erfarne bagspiller håber at kunne udbygge yderligere.

- Jeg har haft mange gode år og fantastiske oplevelser i Aalborg Håndbold. Jeg glæder mig til at fortsætte min karriere i Fredericia til sommer, og det føles som det rigtige skridt for mig. Inden da er jeg dog yderst opsat på at slutte min tid her i klubben på bedste vis, og jeg vil kæmpe for at kunne tilføje flere titler til CV’et fra min tid i Aalborg Håndbold, siger Mads Christiansen.