Officielt: Mors-Thy henter ny cheftræner

HÅNDBOLD:Mors-Thy Håndbold har på et pressemøde onsdag formiddag offentliggjort, at Jonas Wille kommer til at stå i spidsen for det nordjyske håndboldhold fra starten af sommeren 2020.

Den kommende træner har underskrevet en kontrakt, der gælder for de næste tre år, og han vil derfor stå på sidelinjen frem til sommeren 2023.

Jonas Wille er begejstret for, at han har fået muligheden for at blive en del af Mors-Thy Håndbold.

- Jeg fik en god relation til Mors-Thy for tre år siden, og derfra har Henrik (Henrik Hedegaard, sportschef Mors-Thy Håndbold, red.) og jeg holdt den ved lige. Den danske liga er god, og jeg har fået et vældigt godt indtryk af Mors-Thy Håndbold. Det har også været vigtigt for mig, at jeg kommer til en klub, hvor der er økonomisk tryghed, siger den kommende cheftræner på pressemødet.

Den norske træner har store ambitioner for sin tid i klubben.

- Jeg ser også, at vi kan sætte store sportslige mål for holdet, og derfor skal det være muligt, at Mors-Thy kan blive et slutspilshold, og det skal være med opbakning fra lokalsamfundet, som er kendt for at bakke klubben op, lyder det fra Jonas Wille

Henrik Hedegaard, sportschef for Mors-Thy Håndbold, er ligeledes glad for, at de har fået fingrene i Jonas Wille

- Han er en af de få, som har været ligatræner i de tre nordiske lande, og derfor har han et godt kendskab til de tre ligaer og ikke mindst et godt netværk. Jonas har også ret sensationelt fået IFK Skövde (Jonas Willes nuværende klub, red) i top fire. Det er en klub, som på mange måder minder om Mors-Thy med et ungt hold, så for os har det været et let valg, da vi fik muligheden for at få Jonas i hus, siger sportschefen på pressemødet.

NORDJYSKE erfarede netop i sidste uge, at det blev den 43-årige nordmand, som skulle afløse den nuværende træner Søren Hansen, der til sommer skifter Mors-Thy Håndbold ud med TTH Holstebro.

Jonas Wille fortsætter trænergerningen for sin nuværende klub IFK Skövde, der spiller i den bedste svenske række, for den resterende del af sæsonen.

Nordmanden har tidligere gjort erfaringer med den bedste danske håndboldliga, da han blev ansat som cheftræner for HC Midtjylland i 2017. Han blev året efter ansat i IFK Skövde, da HC Midtjylland gik konkurs.

Jonas Wille har desuden været træner for Norges U19-landshold for damer samt U21-landsholdet for herrer. Derudover har han været cheftræner i Fjellhammer, Stabæk og Halden.