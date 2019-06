Officielt: Moses Opondo skifter til Superligaklub

FODBOLD: Som NORDJYSKE kunne afsløre i går fortsætter Moses Opondo karrieren i Superligaklubben OB.

Det bekræfter Vendsyssel FF nu i en pressemeddelelse.

Den 21-årige midtbanespiller havde to år tilbage af sin kontrakt, men den fynske superligaklub har købt ham fri af den aftale.

Sportsdirektør Ole Nielsen:

- Det har været utrolig glædeligt at følge den udvikling, Moses Opondo har gennemgået i Vendsyssel FF. Først var han en stor profil i oprykningssæsonen, og i den netop overståede Superligasæson viste han prøver på sit enorme talent. Hans offensive kvaliteter og drive med bolden har voldt mange modstandere store problemer – og samtidig har han vist sig målfarlig fra sin position som central midtbanespiller, lyder det fra sportsdirektør i Vendsyssel FF Ole Nielsen i pressemeddelelsen.

Moses Opondo siger om sit klubskifte.

- Vendsyssel FF er min klub, og jeg har et specielt forhold til klubben og menneske i og omkring den. Det har været noget af en rejse, jeg og klubben har været på i den tid, jeg har været her. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at jeg er ked af, at vi rykkede ned. Det er trist, for klubben har betydet meget for min personlige og fodboldmæssige udvikling, så det er med blandet følelser, jeg forlader klubben.

Moses Opondo kom til Vendsyssel FF i sommeren 2016. Han nåede 76 kampe for Vendsyssel FF og scorede syv mål.