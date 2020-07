Officielt: Søren Tengstedt skriver med AGF

FODBOLD:AaB-angriberen Søren Tengstedt har fået en kontrakt på fire år i AGF. Det meddeler klubben torsdag.

Dermed står det endeligt klart, at den 20-årige angriber vælger de jyske rivaler fra Aarhus frem for AaB, hvor Tengstedt har spillet ungdomsfodbold og scoret to mål i 12 superligakampe.

- Da muligheden bød sig for at få ham til AGF, havde vi ikke den store betænkningstid. Vi er glade for, at han ser AGF som det næste skridt i sin karriere, og vi har også en klar forventning om, at vi med vores stærke setup kan hjælpe ham til at fortsætte den positive udvikling, han er inde i, udtaler AGF-sportschef Peter Christiansen.

Kontraktens start er fra 1. august, hvor Søren Tengstedts nuværende aftale med AaB udløber.