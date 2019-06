Officielt: Topscorer forlader Aalborg Håndbold om et år

HÅNDBOLD: Rygterne har løbet det meste af foråret, og nu er det så en kendsgerning. Omar Ingi Magnusson skifter efter den kommende sæson adressen i Aalborg Håndbold ud med en tysk af slagsen.

Magdeburg, der i den netop overståede sæson blev nummer tre i Bundesligaen, har sikret sig islændingens gunst, når kontrakten i det nordjyske udløber.

- Vi vil selvfølgelig gerne have beholdt Omar, for han er et ekstraordinært håndboldtalent. Det lå derfor også i kortene, at han skulle videre ud i Europa, når hans kontrakt her i klubben udløb, siger direktør Jan Larsen i en pressemeddelelse.

- Vi glæder os dog over, at vi også i den kommende sæson har en spiller af Omars kaliber på holdkortet, når vi skal forsvare "the double", slutter Jan Larsen.