Officielt udtaget: Ahlmann glæder sig til landskamp

FODBOLD:NORDJYSKE Medier kunne tirsdag formiddag se Jakob Ahlmann blive hevet ud af AaB-træningen i al hast og sat på en bil på vej mod landsholdslejren.

13.45 kom så også den officielle melding fra DBU om, at AaB-spilleren er udtaget til truppen til kampen mod Sverige.

I alt er det danske landshold oppe på 17 afbud til onsdagens landskamp - først, fordi en række spillere ikke har fået lov til at forlade England for at rejse til Danmark, og dernæst fordi Robert Skov og en behandler omkring landsholdet er testet positive, hvilket har betydet, at yderligere otte spillere og trænere er sendt i isolation.

- Jeg går ikke og bilder mig selv noget ind, siger Jakob Ahlmann, da NORDJYSKE fanger ham i bilen på vej mod Horsens til coronatest og senere mod Helsingør og landsholdslejren.

- Det er jo ikke, fordi jeg tænker, at nu har jeg spillet mig ind i landsholdsvarmen. Jeg ved jo godt, at det her er en meget specielt situation, og at der er grunden til, at jeg er blevet udtaget. Men derfor glæder jeg mig nu alligevel, siger AaB-backen, der indtil nu er noteret for to kampe i rødt og hvidt for seks år siden.

- For alle er det jo en mærkelig situation, og jeg tror ikke, at der er nogen, der er helt mentalt forberedt på, hvad det bliver for en kamp, det her. Men jeg føler mig selv helt klar, og selvom der er mange afbud, så er det altid et skulderklap at blive udtaget til landsholdet, siger Jakob Ahlmann.

Selvom der altså er positive coronatests i landsholdslejren, så har han ikke haft nogen betænkeligheder ved at tage af sted.

- Nej, overhovedet ikke. Jeg tænker, at hvis de stadig udtager nye spillere, og de stadig regner med, at kampen skal spilles, så er det fordi, der er styr på protokollerne omkring kampen. Så jeg føler mig helt tryg, siger AaB-spilleren.

I alt har AaB nu måttet afgive seks spillere til diverse landshold. Foruden Jakob Ahlmann er også Lucas Andersen, Lukas Klitten, Iver Fossum, Jacob Rinne og Oscar Hiljemark af sted på landsholdsopgaver.

AaB spiller onsdag aften pokalkamp mod AB klokken 17.00. 19.30 spiller landsholdet mod Sverige.