Okore: Frusterende og irriterende

FODBOLD: Personligt rejste Jores Okore sig en smule fra sidste weekends nedtur mod SønderjyskE, men som hold kom AaB ikke op af hullet mod FC Nordsjælland, der på eget græs vandt søndagens superligakamp med 3-2.

- Når vi lukker sådan nogle mål ind, som vi gør, så er det vel fortjent, at vi taber. Vi får forsvaret godt ude på banen, men inde i feltet var det ikke godt nok, siger forsvarsklippen.

- Specielt deres andet mål på et indlæg, hvor en mand på 1,70 får lov at heade den ind. Det skal vi gøre meget bedre. Det er frustrerende og irriterende, men det er små detaljer, som vi skal kunne finde frem ved at arbejde endnu hårdere, fastslår Jores Okore.

Han mener, at AaB generelt set var godt med i kampen mod FCN.

- Det var en lige kamp ude på banen, og jeg ved, at alle har det i sig til at vende den her start til noget positivt i de kommende runder, fastslår Jores Okore.