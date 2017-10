Okore: Jeg er chokeret

FODBOLD: AaB-anfører Jores Okore var rasende, da han mødte pressen i minutterne efter mandagens 1-1 kamp på udebane mod Randers FC.

Forsvarsspilleren følte, at dommer Anders Poulsen traf en stribe forkerte beslutninger i opløbet til Erik Marxens hovedstødsmål fire minutter og 42 sekunder inde i overtiden.

- Det er elendigt af dommerne. Vi er langt over tillægstiden, og lige pludselig vælger han at dømme frispark i en situation, hvor han (Randers-spilleren, red) glider. Det er jo en kontaktsport, så jeg må jo godt røre ham. Alle tror, at dommeren fløjtede kampen af. Jeg er chokeret, pisseirriteret og sur lige nu, lød det fra Jores Okore.

Anføreren erkender dog også, at AaB’s præstation over 90 minutter ikke duftede af tre point.

- Vi præsterede slet ikke godt nok. Vi skal en tak op over hele linjen og holde bedre på bolden, sagde Okore.