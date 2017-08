Okore: Vi var ikke kyniske nok

ODENSE: AaB har efter fire spillerunder endnu ikke vundet i denne sæson af Alka Superligaen.

Det er blevet til fire scoringer i fire kampe, og søndag endte opgøret ude mod OB 0-0.

Dermed holdt AaB nullet efter at have indkasseret otte mål i de tre første runder. Men offensiven halter gevaldigt ifølge AaB’s nye midtstopper Jores Okore.

- Vi mangler noget kvalitet i offensiven.

- Vi skal skabe flere chancer og være effektive på dem, som vi får. Vi var ikke kyniske nok, siger Okore, der er ny mand i truppen efter sommerskiftet fra FC København.

De første fire kampe i sæsonen har blot kastet to point af sig, og Okore er ikke tilfreds, selv om han mener, det er for tidligt at dømme holdet.

- Sæsonstarten er ikke godkendt. Der er dog kun gået fire kampe, og jeg skal personligt vænne mig til spilkonceptet, siger Okore.

- Vi har taget et stort skridt frem med denne præstation mod OB. Vi holdt linjerne godt i forsvaret i dag, siger Okore.

/ritzau/