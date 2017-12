Okore glæder sig til George-udfordring

FODBOLD: AaB skal lørdag eftermiddag forsøge at tage sin anden sejr i træk, når de gæster Lyngby. Skal man tro AaB-forsvareren Jores Okore, så venter der en tæt og fysisk præget kamp.

- Det er et hold, der står godt defensivt og har nogle gode spillere, som godt kan spille fodbold, så jeg tror det bliver en tæt kamp, lyder forsvarsspillerens umiddelbare forventninger til kampen.

- Og så tror jeg, det bliver en hårdt spillet kamp. Banen er nok ikke optimal, så det bliver måske lidt mere en fysisk kamp.

En vigtig kamp i kampen kan nemt vise sig at være netop Jores Okore over for angriberen Mayron George, som Lyngby har lejet i Hobro. Han har i den seneste tid igen og igen vist prøver på sin store styrke og høje fart - og det ser Jores Okore frem til at skulle op imod med et stort smil.

- Jeg glæder mig altid til at få en udfordring på det fysiske, så det bliver en rigtig sjov kamp, siger Jores Okore.

- Jeg skal ind og kæmpe med ham og forhåbentligt holde ham fra fadet. Det har jeg gjort før med andre store og stærke drenge, så forhåbentligt kan jeg gøre det igen.

Det er i det hele taget gået godt for Jores Okore og resten af AaB’s forsvar, der har set stabilt ud på det seneste - ikke mindst efter overgangen til et tremandsforsvar. Han lægger heller ikke skjul på, at netop den større frihed ved at spille med tre i bagerste kæde passer ham bedre.

- Det er lidt mere min spillestil at lukke ned for spillere, inden de får bolden, og kunne bryde spillet lidt mere. Det passer mig rigtigt godt, og det ser også ud til, at det passer Blå og Kasper P (Jakob Blåbjerg og Kasper Pedersen, red.) rigtigt godt. Så vi er glade for det og føler os komfortable med det, og hvis vi kan fortsætte med at vinde, så har vi ikke noget imod at spille med tre dernede resten af tiden, siger han med et grin.