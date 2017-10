Okore håber på mere spilletid

FODBOLD: Søndagens superligakamp mellem AaB og FC Midtjylland bliver en kamp, der kommer til at kræve fysisk styrke i nordjydernes defensiv.

Den styrke håber forsvarsspilleren Jores Okore på at bidrage med i opstillingen.

Siden en skade i august placerede ham på sidelinjen, har han stadig til gode at vinde sin startplads i aalborgensernes forsvar tilbage.

- Selvfølgelig vil man gerne spille alle kampe, men de fleste af gangene har det været aftalt med trænerstaben, og det har været for at passe på mig og min krop, fordi jeg ikke har været vant til at spille så mange kampe i streg. Det har jeg ikke gjort siden 2015, så det gælder om at passe på mig selv, fortæller Okore.

Han ser frem til weekendens kamp mod midtjyderne, selvom han ved, at det bliver en udfordring for holdet.

- Vi skal gøre kampen så lidt fysisk som mulig, fordi det er nogle store drenge i angrebet. Forhåbentlig kan vi lægge et godt pres på deres forsvarsspillere og midtbanespillere, så de ikke kan lægge den frem til deres angribere, og så bliver vores opgave lidt nemmere, siger forsvarsspilleren, som håber på at få lov til at vise, hvad han kan.

- Jeg glæder mig til at spille. Det er jo det man længes efter, og man vil jo gerne spille hver eneste kamp, så jeg glæder mig til at give den gas i weekenden og vise hvad jeg kan, siger han.

AaB gæster FC Midtjylland søndag klokken 14.00.