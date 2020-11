Okore om bænkerolle: Ikke en sjov besked at få

FODBOLD:Det var første gang nogensinde i sine godt tre år i AaB, at Jores Okore forleden var sat på superligaholdets bænk. Den 28-årige stopper lægger da heller ikke skjul på, at det var en bitter pille at sluge at blive sat af til hjemmekampen mod Brøndby.

- Det var bestemt ikke en sjov besked at få, og jeg var da heller ikke tilfreds. Hvis man har ambitioner, vil man spille fra start i alle kampe, men omvendt er det jo trænerens ret at prøve nogle nye ting af. Det bliver jeg nødt til at respektere, og vi vandt jo også kampen, siger Jores Okore.

Han leverede sin dårligste indsats i sæsonen i forrige runde mod Vejle og betalte altså prisen for det, men det får ikke forsvarsspilleren til at tvivle på sig selv.

- Jeg føler altid, at jeg kan gøre en forskel og hjælpe holdet, så det vil jeg forsøge at vise, når jeg får chancen igen.

Den chance kan komme allerede fredag aften mod Randers FC, som AaB har haft haft svært ved at besejre i de senere år. For et år siden hev nordjyderne med nød og næppe 3-3 i land på Cepheus Park.

- Randers har en spillestil, som vi har kæmpet lidt med i de senere år, og det er også et hårdtarbejdende og offensivt indstillet hold. Men den kode skal vi kunne knække, fastslår Okore.

Det er fredag kl. 19.00, at der er kickoff til Randers mod AaB. Kampen vises direkte på TV3 Sport, men kan også følges i livebloggen her på siden.